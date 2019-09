Giampaolo: 'Io a rischio? Non credo, ma serve tempo'

''Se mi sento a rischio? Non credo, non ci penso e non mi sfiora. Penso solo a lavorare bene''. Marco Giampaolo chiede nuovamente tempo. ''Il tempo - spiega l'allenatore del Milan nella conferenza pre-Torino - è mio alleato e il mio primo nemico ma ne ho bisogno. Devo essere supportato dai risultati, il Milan ha milioni di tifosi e ha alzato trofei. Ma io vado avanti coerentemente con il mio modo di essere. Con la dirigenza ci siamo scambiati dei pareri ma senza niente di particolare''.



''Posso immaginare la percezione dei tifosi, c'è delusione dopo la sconfitta nel derby. Nessuno oggi è contento. Abbiamo il dovere, sentito e non forzato, di rialzarsi, di ripartire. La squadra è sempre più fidelizzata, non ho alcun dubbio: ha saputo mettere da parte le delusioni, bisogna reagire a testa alta e non lasciarsi sconfiggere''. Giampaolo chiede al Milan di rialzare la testa dopo il ko nel derby, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino.