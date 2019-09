Ct Spagna: 'Se Luis Enrique vuole rinuncio'

Luis Enrique è prima di tutto un amico e, se un giorno volesse tornare ad allenare (la Nazionale, ndr), sarei felice di fare un passo indietro e di tornare a lavorare con lui". Così Robert Moreno, che è diventato ct della Spagna dopo la rinuncia dell'ex tecnico di Celta, Roma e Barcellona per stare accanto alla figlia di 9 anni Xana, deceduta la scorsa settimana. Moreno ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Romania, il 5 settembre a Bucarest e valida per le qualificazioni europee. "È stata una settimana difficile. Cercheremo di dare una piccola gioia in un brutto momento. È l'unica cosa che possiamo fare", ha aggiunto Moreno che ha ringraziato la stampa spagnola per il trattamento riservato alla famiglia di Luis Enrique nella delicata vicenda.