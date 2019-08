Prima volta in azzurro per Luca Pellegrini

Prima convocazione in azzurro per Luca Pellegrini: il terzino della Juventus, in prestito al Cagliari, e' tra i 26 azzurri chiamati dal ct Roberto Mancini, che continua cosi' la sua ricerca di giovani talenti, per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2020, contro Armenia e Finlandia. Nel gruppo non compaiono Niccolò Zaniolo e Moise Kean, convocati nel gruppo dell'Under 21.