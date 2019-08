Conte: 'La rincorsa è iniziata ma c'è un gap'

"La rincorsa è iniziata. Devo essere sincero, c'è un gap molto importante con Juventus e Napoli ma non vogliamo porci limiti. Solo il tempo potrà dire per cosa lotteremo. Non dobbiamo lavorare bene ma meglio degli altri, se vogliamo fare qualcosa di straordinario": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia del debutto in campionato a San Siro contro il Lecce. "La rincorsa - spiega - è iniziata vediamo se spedita o a rilento".

'Icardi? Linea Inter è chiara, ma nessuna turbativa' - ''Icardi? Ho grandissimo rispetto per tutti. Posso dire che da parte mia non c'è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera sera, senza alcun disturbo. Sapete benissimo che linea è stata presa nei confronti del giocatore ma da parte mia nessuna turbativa'': Antonio Conte risponde così, alla vigilia dell'esordio contro il Lecce, ad una domanda su Mauro Icardi sempre ai margini del progetto dell'Inter. ''Lukaku? È arrivato carico di entusiasmo - continua - e si è fatto voler bene da subito. Era ai margini dello United ha grandi margini di miglioramento''.