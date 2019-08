Serie A, Udinese Milan: probabili formazioni

Marco Giampaolo non vuole sentire parlare di ''ossessione'' per la Champions ma non nasconde importanti ambizioni. ''Per la Champions - spiega alla vigilia della gara con l'Udinese - corrono tante squadre. Per storia, blasone e qualità il Milan deve puntare a quell'obiettivo''. Sul mercato, Giampaolo taglia corto: ''Correa? Non lo conosco. Pensassi al mercato brucerei energie nervose, mi concentro su quelli che ho. I dirigenti sanno cosa fare. Suso resta? Sarei contento ma il mercato non è ancora chiuso''.

Probabili formazioni di Udinese-Milan.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 8 Jajalo, 38 Mandragora, 23 Pussetto; 10 De Paul, 15 Lasagna. (88 Nicolas, 27 Perisan, 7 Opoku, 87 De Maio, 17 Nuytinck, 11 Walace, 99 Balic, 72 Barak, 70 Matos, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Ter Avest.

Milan (4-3-1-2): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 11 Borini, 10 Calhanoglu, 39 Paquetà; 8 Suso; 7 Castillejo, 9 Piatek (90 A. Donnarumma, 84 Soncin, 12 Conti, 43, Duarte, 46 Gabbia, 93 Laxalt, 33 Krunic, 4 Bennacer, 5 Bonaventura, 79 Kessié, 17 Leao, 27 André Silva). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Biglia, Caldara, Hernandez, Reina. Arbitro: Pasqua di Tivoli. Quote Snai: 3,80; 3,35; 2,00.