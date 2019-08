Mazzarri: "Spirito del Toro verrà fuori"

Il Torino è pronto a giocarsi tutte le proprie carte nei Playoff di Europa League contro il Wolverhampton - l'andata si gioca domani sera all'Olimpico Grande Torino - pur partendo un po' sfavorito. "Sono convinto - dice Walter Mazzarri - che lo spirito Toro verrà fuori, voglio una squadra che non molli mai, che sia sempre un gruppo unito in ogni fase del gioco". Ma, "toccando ferro", l'allenatore dei granata non vede un incubo eliminazione. "Dovesse succedere, ci dispiacerebbe - dice - ma di sicuro avremmo la forza di reagire e di metterci in carreggiata. Comunque vada, queste sei partite in Europa (dal secondo turno preliminare in poi, ndr) saranno servite a fare crescere la squadra".