Convocati Argentina gli 'italiani' sono cinque

Ci sono 5 'italiani' nella lista dei convocati dell'Argentina per le amichevoli di settembre contro Cile e Messico. Il ct Lionel Scaloni ha scelto Dybala della Juventus, l'interista Lautaro Martinez, Correa della Lazio, De Paul dell'Udinese e Pezzella della Fiorentina. Niente chiamata per Higuain, sul quale Scaloni non conta, e per Icardi, per le note vicende. Assente anche Messi, squalificato dalla Conmebol.

Questa la lista: