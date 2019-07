Ibra-show, tripletta in derby Los Angeles

Alla vigilia aveva caricato a dovere il derby contro il Los Angeles Fc del capocannoniere Carlos Vela, dichiarando di sentirsi come "una Ferrari in mezzo alle Fiat", nella notte ha 'ribadito' il concetto con una prestazione con la 'P' maiuscola, risultando decisivo per i Los Angeles Galaxy. La squadra di Ibra, grazie a una tripletta dello svedesone, infatti, si è imposta nel derby di MLS per 3-2. Ibra ha dato letteralmente spettacolo, firmando alla sua maniera il primo gol (quello dell'1-1 all'8') dopo che proprio Vela su rigore aveva portato in vantaggio al 3' i 'cugini' del Los Angeles Fc. Ibra sfoggia un vasto repertorio per l'1-1: stop di petto, sombrero, esterno al volo. Il raddoppio arriva all'11' del secondo tempo, con un gran colpo di testa, e al 25' arriva anche il tris, con un gran sinistro. Inutile il gol, sempre di Vela, al 90'. A fine partita, da Ibra è partita un'altra rasoiata - questa volta verbale - all'indirizzo di Vela. "Lui - ha detto - ha 29 anni, io a quell'età vincevo in Europa".