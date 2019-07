Griezmann: "Di Messi ne nasce uno ogni 30 anni"

Antoine Griezmann vive i suoi primi giorni a Barcellona da nuovo attaccante della società catalana e nella prima intervista al canale mediatico del club, subito dopo i primi allenamenti col nuovo gruppo, dispensa subito elogi a Leo Messi: "È il numero uno del calcio, come Lebron nel basket - dice l'ex Atletico - Lebron è l'immagine del basket e della NBA, proprio come Messi è l'immagine del calcio, ha qualcosa di diverso rispetto agli altri giocatori, qualcosa che vedi accadere ogni 30 anni". L'attaccante francese promette grandi cose in vista della prossima stagione: "Ci stiamo divertendo, dentro e fuori dal campo. Sono venuto qui per aiutare i miei nuovi compagni e sono già impaziente di giocare davanti ai miei nuovi tifosi che comunque già mi conoscono perchè sono uno di quelli che lascia tutto sul campo".