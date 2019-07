Ancelotti: 'Alziamo l'asticella, proviamo a vincere'

"Dobbiamo essere competitivi e proveremo ad alzare l'asticella, proveremo a vincere qualcosa". Lo ha detto Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa della nuova stagione dal ritiro di Dimaro. "Per alzarla - ha detto il tecnico del Napoli - serve un calcio dinamico, aggressivo e di qualità, non è semplice ma ci dobbiamo riuscire. Se l'obiettivo è quello, inevitabilmente un miglioramento della rosa diventa necessario per alzare la qualità".