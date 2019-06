Torino, nessuna trattativa per Nainggolan

Non c'è nessuna trattativa tra Torino e Inter per Radja Nainggolan. Fonti vicine al club granata smentiscono in serata qualunque discorso per il centrocampista belga che indiscrezioni di mercato avevano indicato come possibile obiettivo.Intanto il Torino comunica che Massimo Bava assumerà dal 1 luglio 2019 l'incarico di direttore sportivo. Bava, responsabile del settore giovanile con cui ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa, sostituirà Gianluca Petrachi, passato alla Roma. Una nomina - spiega il presidente Urbano Cairo - nel "segno della continuità aziendale" che "premia il lavoro svolto in questi anni nel settore giovanile". Bava manterrà la supervisione della Primavera come "anello di congiunzione tra la prima squadra e il settore giovanile", agevolato "dal buon rapporto instauratosi immediatamente con il tecnico Walter Mazzarri".