Maroni alla Samp: "Spero di seguire le orme di Dybala"

Il nuovo acquisto della Sampdoria Gonzalo Maroni si presenta ed ha già un sogno nel cassetto: seguire le orme dello juventino Paulo Dybala. "Ho iniziato all' Instituto proprio come lui. Finora ha avuto un'ottima carriera e mi piacerebbe fare altrettanto. A che mi ispiro? Da bambino guardavo molto giocare Messi, il mio più grande idolo. Mi piace molto il suo modo di giocare" ha detto a Samp TV. E c'è un altro legame col campione argentino della Juve: "Va bene qualsiasi numero, però la 21 mi piacerebbe. È la maglia di quando Dybala è venuto in Italia. Sono molto giovane, ma il Mondiale U20 è stata una esperienza bellissima: anche se le cose non sono andate bene, ho trascorso bellissimi momenti. Sono certo che abbiamo dato tutti il massimo possibile. Spero di poter vivere esperienze migliori e che sia una grande stagione".