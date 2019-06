Coppa America: 2-1 a Ecuador, Cile ai quarti

Il Cile si è qualificato con un turno d'anticipo ai quarti di finale della Coppa America battendo l'Ecuador per 2-1 nella partita giocata ieri notte nello stadio 'Fonte Nova' di Salvador Bahia. Reti di Fuenzalida e Alexis Sanchez per la 'Roja' sudamericana e di Enner Valencia su rigore per l'Ecuador. Nel corso del match, molto duro, ci sono stati otto ammoniti e un espulso, l'ecuadoregno Achilier.