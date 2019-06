Baldissoni: 'Roma non ha cacciato Totti e non in vendita

Non è vero che la Roma americana ha operato per cacciare Totti da Trigoria. Non è vero che ha puntato a una 'deromanizzazione' della società. Quanto poi ai propositi dell'ex numero 10 di ritornare con una nuova proprietà, sia chiaro a tutti che James Pallotta non ha nessuna intenzione di vendere. All'indomani della conferenza stampa al Coni in cui Totti ha ufficializzato le sue dimissioni da dirigente, arriva la replica del club per bocca del suo vicepresidente Mauro Baldissoni. Il numero due giallorosso non può fare a meno di sottolineare come la giornata di ieri lasci "tanto dispiacere e amarezza perché è evidente che è una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere quello che è un grandissimo patrimonio per la Roma", poi però entra nel merito delle accuse lanciate dall'ex numero 10: "Secondo Totti gli americani volevano la 'deromanizzazione'? Dispiace che questa sia la sua percezione, non possiamo che rispondere con fatti. Francesco ha avuto due contratti da giocatore e uno da dirigente, con la proposta di diventare direttore tecnico. De Rossi ha avuto due contratti da calciatore, poi gli abbiamo proposto di cominciare un percorso in società. Restando in campo, ricordiamo poi che per riportare a casa Florenzi e Lorenzo Pellegrini la società non si è tirata indietro". Baldissoni rivela anche un retroscena: "Prima del completamento dell'acquisizione da parte degli americani, incontrai Francesco e gli dissi che Totti statisticamente nel mondo era più conosciuto della Roma all'epoca. Il riconoscimento di tale valore era imprescindibile anche nella scelta dell'investimento. Nulla più lontano dal vero che pensare di voler allontanare Francesco Totti dalla Roma". Non per questo però tutto il potere decisionale poteva essere messo nelle sue mani, sottolinea il vicepresidente giallorosso. E il motivo è semplice. "Speravamo che potesse crescere in quello che resta un lavoro di squadra. Nessuno può decidere da solo, deve essere sempre un confronto con più persone" sintetizza Baldissoni a Sky Sport24, evidenziando anche il fatto che Totti ultimamente comunque aveva inciso nelle scelte di Trigoria: "Esattamente dopo l'uscita di Monchi ha raccontato lui stesso della scelta di Ranieri è della proposta di andare a tentare di convincere Conte".