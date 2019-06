Bertolini, 'Bene che Australia ci tema'

"Se una nazionale forte come l' Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto passi avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. La cosa che mi dispiace, invece, è che non ci sottovaluterà". Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, alla vigilia dell'esordio al Mondiale donne contro le 'Matildas'. "L'Australia è una squadra molto forte, ha grande intensità e fisicità, oltre ad avere talenti importanti - spiega ancora -. Nel calcio femminile, almeno adesso, fisicità e intensità sono un valore aggiunto, sono qualità che fanno la differenza. Temo la loro aggressività e l'intensità che metteranno per tutta la partita". Tornando sulle azzurre, Bertolini sottolinea che "negli ultimi tempi sono state dette solo belle cose nei nostri confronti e questa Nazionale lo merita".