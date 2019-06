Neymar: no al Real Madrid, vuole solo il Barcellona

Neymar avrebbe rifiutato un possibile trasferimento al Real Madrid, perché vuole solo il Barcellona.

L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e a riportarla è il Daily Express, secondo cui lo sfortunato asso brasiliano avrebbe chiesto al PSG di tornare a vestire la maglia con i colori blaugrana, e in tempi brevi. Neymar sta vivendo un periodo molto travagliato, tra infortuni e vicende extracalcistiche. Non potrà partecipare alla Coppa America, ma sogna di riscattarsi proprio al Camp Nou, anche se difficilmente il club parigino lo lascerà andar via.