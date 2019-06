Sarri: 'Anno pesante, richiamo di casa è forte'

"Per noi italiani il richiamo di casa è forte". E' il messaggio che Maurizio Sarri manda, in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, nei giorni della trattativa per il suo approdo alla Juventus. "I napoletani conoscono l'amore che provo per loro - dice anche il tecnico del Chelsea rispondendo alle critiche dei suoi ex tifosi per il probabile 'tradimento' -. Ho scelto l'estero l'anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto".