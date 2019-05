Serie A, Lazio-Bologna stasera in campo

Stasera il posticipo Lazio-Bologna.

"Ci sono ancora due partite importanti da giocare - ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della gara con il Bologna -, vogliamo finire il campionato al meglio: negli ultimi 180 minuti voglio vedere il livello di maturità della squadra oltre a spirito, determinazione e concentrazione". Gara che arriva dopo la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Europa League: "Questi ultimi giorni sono stati di grande festa, abbiamo celebrato la vittoria in Coppa Italia insieme ai nostri tifosi ed alle famiglia. Contro l'Atalanta abbiamo disputato una grande partita - ha ricordato Inzaghi della finale - abbiamo messo il cuore, siamo stati intensi per 95 minuti: è stata una delle migliori partite della stagione insieme al successo nel derby e a quello di San Siro in Coppa Italia con il Milan".