Conti a posto, fine fair play finanziario per Inter

Conti ok per l'Inter, che esce dal Settlment Agreement con l'Uefa per il Fair Play Finanziario. Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio europea, con un comunicato cui spiega che la società nerazzurra è stata considerata conforme ''all'obiettivo generale degli accordi'' siglati nel maggio 2015. Di conseguenza, l'Inter esce ''dal regime transattivo'', spiega l'Uefa nel comunicato.