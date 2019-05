Allegri: a presidente ho detto che resto, idee chiare

"Prima della partita con l'Ajax ho detto al presidente che la mia scelta è quella di rimanere. In settimana mi incontrerò con lui e parleremo in generale, come tutti gli anni". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla così del suo futuro alla vigilia della trasferta contro la Roma. "Le cose le ho sempre ben chiare, ma da sei mesi, quando ci vedremo parleremo di tutto", taglia corto Allegri.



"Se in questi anni non fossi riuscito a portare a casa qualche trofeo, mi impalavano e mi bruciavano, però fa parte del gioco". Massimiliano Allegri commenta così le indiscrezioni degli ultimi giorni sul suo futuro lontano dalla Juventus. Fa parte del gioco, secondo il tecnico bianconero, anche il fatto che altri allenatori vengano accostati ai campioni d'Italia: "Al Milan dovevano mandarmi via e dicevano che al posto mio doveva arrivare Guardiola. Già il fatto che c'è solo un nome vuol dire che sono quotato...".



"Con Agnelli ci vedremo e parleremo come tutti gli anni, quest'anno fa più clamore perché siamo stati eliminati ai quarti di Champions, forse qualcuno pensava di vincerla come il torneo che giocavo al bar in estate a Livorno...".