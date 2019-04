La Var sbarca in Serie B, da playoff e playout

È ufficiale, la Var sbarca in serie B a partire da playoff e playout di questa stagione per poi vivere una fase sperimentale nel prossimo campionato. A confermarlo è il presidente della Lega B Mauro Balata al termine del consiglio federale: "Siamo molto soddisfatti - ha rivelato - anche se dobbiamo aspettare l'autorizzazione del protocollo Ifab.

Ringrazio il presidente della Figc Gravina e quello dell'Aia Nicchi, credo siamo il primo campionato al mondo di seconda divisione ad avere la tecnologia in campo. Per noi è un grande motivo di orgoglio".