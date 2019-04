Ranieri: 'Zaniolo vuole restare e Roma vuole tenerlo'

"Tranquilli, il ragazzo vuole restare e la Roma lo vuole trattenere". Claudio Ranieri mette il punto alle voci legate al futuro di Nicolò Zaniolo. Alla vigilia della trasferta dei giallorossi in casa della Sampdoria, il tecnico sottolinea come Zaniolo abbia "più volte detto che ama restare a Roma. Capisco che fa notizia ma ha un contratto fino al 2023, la società non ha intenzione di venderlo e lui non ha intenzione di andare via. Aspettiamo quindi, a luglio firma il prolungamento per un ulteriore anno".