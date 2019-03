Nazionale, Balotelli: 'E se rifiutassi io l'Italia?'

"Forza Kean, meriti il meglio: e' un traguardo che va oltre l'aspetto sportivo": arrivano anche dall'amico Mario Balotelli i complimenti, via Instagram, al giovane attaccante della Juve dopo l'esordio con gol con la maglia azzurra. Nello stesso post, pero', l'attaccante del Marsiglia si lascia andare a un lungo sfogo contro chi lo "insulta, denigra, sottovaluta": senza specificare quale sia la scintilla. "Ci avete mai pensato - scrive Balotelli - che magari non sarà mai, ma un giorno ci sara' bisogno di me e io saro' pronto come negli ultimi tre anni ma sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi negli anni possa anche essermi stancato e quindi rifiutare di andare? Non sono un robot, ne' un'epidemia nè un deficiente. Alla fine mi stufo anche io...". "Rispettatemi tanto quanto io rispetto l'Italia, e gia' saremmo a buon punto", conclude l'attaccante.