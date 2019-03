Azzurri in partenza per Udine, Florenzi torna a Roma

La nazionale di calcio è in partenza questa mattina da Coverciano per Udine, dove domani sera allo stadio "Friuli" è in programma l'esordio nelle European Qualifiers verso Euro 2020. Nel pomeriggio alle 18 è prevista una conferenza stampa del ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini e un allenamento allo stadio (alle 18.30, aperto ai media i primi 15').

Il romanista Alessandro Florenzi, che ieri aveva interrotto l'allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro, questa mattina lascia il ritiro della Nazionale, per fare invece ritorno al club di appartenenza e proseguire le cure del caso.