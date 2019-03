Mancini: 'Bene che giovani giochino di più'

"Lo spunto più interessante dal campionato? Che stanno giocando di più i giovani e di conseguenza sono tutti migliorati: questa è una cosa positiva per loro, per il calcio italiano, per la Nazionale e l'Under 21". Così Roberto Mancini a Coverciano per il ritiro azzurro.

"In questi 4-5 mesi questi ragazzi hanno giocato di più e sono cresciuti - ha ribadito il ct azzurro - Uno è Zaniolo: merito di Di Francesco che gli ha dato una fiducia enorme. Quando si è giovani si possono vivere alti e bassi però lui oggi ha la possibilità di esordire in Nazionale e ciò vale per tutti quelli che sono qui".