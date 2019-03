Sassuolo-Sampdoria 0-0, LIVE

Fiorentina ko ieri 2-1 a Cagliari nell'anticipo della 28ma giornata della Serie A di calcio.

Oggi in campo Sassuolo-Sampdoria alle 15, Spal-Roma alle 18 e Torino-Bologna alle 20:30.



Sassuolo-Sampdoria 0-0 La cronaca in diretta



Probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria.



Sassuolo (3-4-3): 47 Consigli; 3 Demiral, 13 Peluso, 31 Ferrari; 21 Lirola, 32 Duncan, 73 Locatelli, 6 Rogerio; 25 Berardi, 9 Djuricic, 20 Boga. (79 Pegolo, 5 Lemos, 23 Magnani, 12 Sensi, 98 Adjapong, 10 Matri, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 30 Babacar, 34 Di Francesco). All: De Zerbi Squalificati: Bourabia Diffidati: nessuno Indisponibili: Magnanelli, Sernicola e Marlon.



Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 3 Andersen,15 Colley, 29 Murru, 14 Jankto, 6 Ekdal, 16 Linetty, 5 Saponara, 92 Defrel, 27 Quagliarella (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 7 Sala 25 Alex Ferrari, 26 Tonelli, 4 Ronaldo Vieira, 20 Sau, 23 Gabbiadini). All.: Giampaolo. Squalificati: Nessuno Diffidati: Bereszynski, Audero Indisponibili: Barreto, Caprari, Saponara e Ramirez. Arbitro: Dionisi de L'Aquila.