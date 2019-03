Allegri, Ronaldo ha bisogno di riposo, niente Genoa

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Allegri per la trasferta a Genova. "Lo lascio a casa, in questo momento farlo giocare di nuovo sarebbe troppo rischioso - ha spiegato il tecnico bianconero - ha bisogno di riposare, ha giocato tantissime partite e ci sono anche le due della Nazionale".



"Non ho dovuto convincere" Ronaldo a saltare la partita contro il Genoa, "ieri ci siamo parlati - ha aggiunto Allegri -, gli ho spiegato la mia idea sul programma da qui all'andata dei quarti, che lui ha serenamente condiviso. Quali salterà? Non lo dico. Ma quello che ho stabilito con Ronaldo è il metodo che uso con tutti, soprattutto con gli 'anzianotti'. E Ronaldo, - ha concluso il tecnico bianconero - pur essendo fisicamente integro, ha pur sempre 34 anni".