Non solo Inter, anche lo United su Rakitic

Dopo avere visto sfumare Luka Modric l'estate scorsa, l'Inter può incontrare non poche difficoltà anche nella trattativa per portare in Italia un altro centrocampista croato, Ivan Rakitic. Sul giocatore del Barcellona, infatti, c'è anche l'interesse del Manchester United. Lo sostiene il Daily Mail, nell'edizione di oggi.

Rakitic, classe 1988, è legato al club blaugrana da un contratto che scadrà nel 2021, ma avrebbe più volte manifestato il desiderio di cambiare aria, dopo avere vissuto cinque stagioni dalle parti del Camp Nou.