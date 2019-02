Europa League LIVE: Siviglia Lazio 1-0 LA DIRETTA

Europa League: Lazio gioca oggi a Siviglia per i sedicesimi. I biancocelesti in campo alle 18: c'è da ribaltare l'1-0 subito all'Olimpico



Siviglia-Lazio 1-0 SEGUI LA DIRETTA



I GOL



1-0, in gol Ben Yedder Wissam al 20'



La Lazio alla prova di carattere in Andalusia per continuare a sognare l'Europa League. Dopo la sconfitta per 1-0 all'Olimpico, con il Siviglia alla squadra di Simone Inzaghi servirà l'impresa per ribaltare il risultato dell'andata. Gli iberici in campionato continuano la loro caduta libera, reduci da un altro ko per 3-0 in casa del Villarreal, ma anche la Lazio arriva al match qualificazione con il ko di Marassi contro il Genoa maturato solo allo scadere, seppur con diversi big recuperati ma non ancora al 100%. "Arriviamo a questa partita arrabbiati perché a mio parere con il Genoa avevamo fatto un'ottima partita e avremmo meritato molto di più ma le partite vanno chiuse prima.



Il Genoa però è alle spalle e ci servirà da lezione", spiega il tecnico alla vigilia, specificando che "siamo qui per fare una grande partita e sono sicuro che le nostre possibilità ce le giocheremo al cento per cento. Serviranno due gol per passare, servirà una partita molto coraggiosa e di personalità" e ammettendo allo stesso tempo che "siamo in emergenza ma a volte dall'emergenza si tirano fuori cose interessanti, come a Genova. Il Siviglia troverà una Lazio di personalità che dovrà essere brava ad indirizzare gli episodi". L'allenatore biancoceleste è ancora in dubbio su chi schierare, parla di una possibile "staffetta" in attacco tra Ciro Immobile, non ancora al meglio, e Correa. Possibile quindi che l'unico certo del posto da titolare in avanti sia Caicedo. A centrocampo si registrano però gli importanti recuperi di Milinkovic-Savic e Parolo, che oggi hanno preso parte all'intera seduta di rifinitura e dovrebbero essere schierati dall'inizio, a meno che uno dei due non faccia posto a Milan Badelj: "Abbiamo molta motivazione - sintetizza il croato - Siamo pronti per sfidare il Siviglia. Ci crediamo, tanto, nel passaggio del turno.



Contro il Siviglia conta l'approccio. E serve anche lucidità in alcune situazioni delicate della partita". Reduce dal ko con il Villarreal, Pablo Machin ammette: "Non sottovalutiamo la Lazio - le parole del tecnico del Siviglia - Vogliamo fare bene, non è un buon momento per noi, ma cercheremo di vincere. La Lazio è una squadra che viene qui senza nulla da perdere. Sarà un match complicato, bisogna stare attenti. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, saranno fondamentali, lottiamo per loro".