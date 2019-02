Atletico Madrid-Juventus. Chiellini avvisa: 'Occhio a Griezmann'

"Morata è un amico, un giocatore molto pericoloso: ma penso che per l'Atletico e il suo gioco, sia Griezmann il più importante". Chiellini individua nell'attaccante francese la variabile impazzita che rende imprevedibile il solido Atletico Madrid. "Una squadra che ha una filosofia meno spagnola e più italiana - aggiunge il centrale della Juventus al quotidiano spagnolo Marca -. Gioca molto chiuso e verticale, hanno giocatori di grande qualità, che trattano bene la palla, ma non giocano come il Barcellona. Griezmann fa la differenza e rende l'Atletico imprevedibile".



"Ronaldo e Messi? Sono LeBron James e Kobe Bryant, extraterrestri. La nostra fortuna è che uno di loro sia qui". Giorgio Chiellini benedice l'arrivo di Cristiano Ronaldo, con Messi vero e proprio fenomeno del calcio, acquisto imprevisto secondo il capitano della Juventus.

"Non pensavo che un club come il Real Madrid facesse partire un giocatore così, che fa la differenza e che dimostra ogni partita di essere il migliore del mondo - dice il capitano bianconero al quotidiano spagnolo Marca alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid - Il suo arrivo ha coperto il buco lasciato da Buffon a livello di personalità: solo un pazzo poteva avere dubbi sul fatto che avrebbe segnato e fornito assist. Dopo anni di dominio grazie a Cristiano stiamo andando oltre i nostri limiti".