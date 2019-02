Sasso contro l'auto di Wanda Nara,a bordo anche i tre figli

Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto. In macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, mentre stava accompagnando i figli a Como, dove avrebbero dovuto disputare una partita di calcio. Fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza se non un grande spavento da parte di tutta la famiglia. Wanda Nara, probabilmente, nelle prossime ore sporgerà denuncia per l'accaduto.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro delle critiche di molti tifosi dopo la decisione, da parte dell'Inter, di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino, perché "cose che lo circondano - aveva spiegato Spalletti - imbarazzano spogliatoio e club". Icardi si è rifiutato di partire con il resto della squadra per la trasferta in Europa League a Vienna e sta svolgendo fisioterapia per problemi al ginocchio destro. Ieri non c'è stato l'atteso confronto con la società. L'attaccante si è limitato a parlare con l'allenatore per informarlo dei problemi fisici. Poi, in serata, dopo che la moglie ha dato appuntamento a tutti in tv domenica sera, Icardi ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram: "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni".