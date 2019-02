Mauro Icardi ha parlato con Luciano Spalletti ma non si è confrontato con i dirigenti dell'Inter. L'attaccante nerazzurro, che ha svolto lavoro personalizzato, ha incontrato l'allenatore come tutti i suoi compagni ma non c'è stato l'atteso colloquio con l'ad Beppe Marotta. I dirigenti, Marotta, il ds Piero Ausilio e il dg Giovanni Gardini, hanno pranzato insieme per poi organizzare una riunione nel centro sportivo nerazzurro.