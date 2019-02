Ecco Mohamed Ghezzal, il naufrago dell'Isola dei Famosi

Mohamed Ghezzal è il protagonista del momento dell'Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5. Il naufrago ieri ha pianto guardando un videomessaggio a sorpresa della mamma.

Ghezzal, nato in Francia da genitori algerini, è stato un ex calciatore che ha giocato anche in Italia. Dal 2005 al 2016, anno del ritiro, ha indossato le maglie, tra le altre, di Crotone, Siena, Bari, Cesena, Latina e Parma. Attualmente svolge l'attività di procuratore sportivo.