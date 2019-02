Icardi, via la fascia di capitano. Spalletti: "Col Rapid era convocato ma ha scelto di non venire"

Inter sceglie il pugno duro con Icardi, via la fascia di capitano. Spalletti chiarisce: 'Col Rapid era convocato ma ha scelto di non venire'. La sorella di Icardi twitta contro Wanda, e spunta il 'like' di Brozovic...

Mauro Icardi non è nella lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Rapid Vienna in programma domani. Stamattina al bomber argentino è stata tolta la fascia di capitano che è passata a Samir Handanovic.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019

Un annuncio clamoroso del club nerazzurro che in un tweet di poche righe non dà alcuna spiegazione. Icardi questa mattina era regolarmente in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura prima della partenza per l'Austria. I tifosi sono increduli, sono già centinaia i commenti sotto il tweet dell'Inter. Molti non apprezzano la scelta, altri elogiano la società perché stufi della querelle sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi. Un'altra decisione forte del club nerazzurro dopo la sospensione e multa di Radja Nainggolan per motivi disciplinari.



Spalletti, Icardi era convocato ma ha scelto non venire - Mauro Icardi "non e' venuto a Vienna per l'Europa League: era convocato. E' impreciso dire che l'Inter non lo aveva convocato". Lo ha detto Luciano Spalletti, parlando a Sky alla vigilia della trasferita di Europa League in casa del Rapid.

"Dopo Parma sono stato male interpretato. Non mi occupo di contratti. C'erano delle cose che contornano Icardi che andavano messe a posto e la reazione di oggi lo evidenzia. Queste cose mettono in imbarazzo la squadra di cui era capitano e la società".



Sorella di Icardi 'se avessi con te persona seria' - "Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché si continua a permettere tutto ciò? All'Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avessi alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di te, tutto questo non succederebbe". E' il tweet di Ivana Icardi, sorella di Mauro, rivolto alla compagna del centravanti interista Wanda Nara. I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa realmente è successo dalla sfida contro il Parma di domenica a oggi.



'Like' di Brozovic - Il nuovo capitano e' Samir Handanovic, e la scelta della società, a scapito di Icardi, riscuote il gradimento social, con un 'like', di Marcello Brozovic, che con Icardi non e' mai andato troppo d'accordo. Icardi probabilmente non si aspettava di dover scendere in campo contro il Rapid Vienna senza la fascia da capitano. La notizia è arrivata a sorpresa mentre si stava allenando ad Appiano Gentile, frutto di un colloquio fra Spalletti e Marotta tenutosi martedì.



''Icardi non gioca? Allora adesso siamo noi i favoriti'': Dietmar Kuhbauer, allenatore del Rapid Vienna, scherza durante la conferenza stampa della vigilia, commentando l'esclusione di Mauro Icardi dai convocati dell'Inter dopo che gli è stata tolta anche la fascia di capitano. ''L'importante è capire come giocherà la squadra - aggiunge - noi siamo concentrati sull'Inter e non sui singoli. Se non gioca Icardi ci sarà qualcun altro e noi dovremo essere pronti in ogni caso''. Una partita importante per il club austriaco che, nonostante sulla carta sia un avversario non particolarmente ostico, è pronto a ribaltare i pronostici. ''L'Inter ha un valore di mercato di poco meno di 600 milioni. Ma il denaro non gioca a calcio - spiega l'allenatore - è la nostra grande occasione. Il nostro obiettivo è mettere in ginocchio un grande avversario, anche se sappiamo che dovremo dare tutto. Si vive per partite del genere. Siamo chiaramente degli outsider ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere''.