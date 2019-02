Quagliarella torna in Nazionale. Ct Mancini lo convoca per lo stage

Il ritorno in Nazionale, dopo tre anni e mezzo, di Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma, Alessandro Bastoni, sono le novità principali delle convocazioni di Roberto Mancini. Il ct ha chiamato 32 giocatori per lo stage in programma lunedì e martedì prossimi nel Centro tecnico federale di Coverciano, in vista dei primi due match di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, rispettivamente sabato 23 marzo (alle 20,45) a Udine e martedì 26 marzo (20,45) a Parma.

Quagliarella era stato convocato per l'ultima volta nell'ottobre 2015, in occasione delle partite valide per le qualificazioni a Euro 2016 contro Azerbaigian e Norvegia: la sua ultima presenza in azzurro risale a più di 8 anni fa, all'amichevole contro la Romania disputata nel novembre 2010. Già convocati da Mancini a inizio stagione tornano a varcare il cancello di Coverciano anche Zaniolo (classe '99), ma anche i classe 2000 Tonali e Kean. Non prenderanno parte al raduno gli azzurri che militano nei campionati esteri e i calciatori impegnati nei posticipi della 22/a giornata di Serie A (Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta): unica eccezione il centrocampista cagliaritano Nicolò Barella, che deve scontare un turno di squalifica in campionato.

L'elenco dei convocati.