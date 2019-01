Coppa Italia: Fiorentina Roma, Pioli vuole una grande prova

"La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani contro la Roma, teniamo tanto alla Coppa Italia, ben sapendo che servirà una grande prova contro un grande avversario". Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida con i giallorossi che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Fiorentina-Roma sarà anche la sfida tra due dei migliori talenti del calcio italiano, Chiesa da una parte e Zaniolo dall'altra. "Federico sta sempre più maturando ma può crescere ancora tanto, è sereno, equilibrato, determinato. Il suo futuro? Adesso per lui, per me e per tutti conta solo il presente - ha risposto il tecnico viola - Lasci perdere le voci, e comunque lui sa gestirsi bene. Quanto a Zaniolo, già in campionato nella gara al Franchi mi impressionò davvero, è uno dei prospetti più interessanti".



La Roma cerca riscatto, 'vogliamo semifinale' - "La fortuna del calcio è che ti puoi sempre rifare". Archiviato l'incredibile 3-3 di Bergamo, Eusebio Di Francesco guarda avanti, al quarto di finale di Coppa Italia in programma domani a Firenze. "Ci teniamo tanto, come è giusto che sia perché le competizioni sono tutte importanti, specie in questo momento in cui un po' tutte hanno maggiore attenzione e voglia di andare avanti. Cercheremo di entrare in semifinale, sapendo che giochiamo fuori casa" spiega il tecnico, consapevole però che se al Franchi si ripresenterà la Roma vista domenica nei secondi 45' sarà davvero difficile passare il turno. "Con l'Atalanta è stata una gara dal bicchiere mezzo pieno: un grande primo tempo - ricorda Di Francesco a RomaTv - e una ripresa in cui siamo stati deficitari sotto tutti i punti di vista e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo crescere, in una partita secca come quella di domani abbiamo pochissimi margini di errore". Le ultime prestazioni con Torino e Atalanta hanno fatto registrare un passo indietro, cosa che l'allenatore non fatica a constatare: "Pensavamo di aver ritrovato maggiore equilibrio in fase difensiva ma dobbiamo lavorare ancora tanto, anche sotto l'aspetto mentale. A volte siamo troppo distratti per una squadra che ambisce alla Champions".