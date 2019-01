Juventus, Allegri: 'Megafavoriti in Champions? Non è scritto'

Ad Allegri non piace che si parli troppo di Champions. "Non sta scritto da nessuno parte che la Juve è la megafavorita, si parla come se si dovesse aspettare solo il 1° giugno. Sento e ascolto - dice il tecnico bianconero - ma avere questo approccio è da folli, così la Champions si vive di nuovo come non va vissuta. E' un obiettivo, come il campionato, la Coppa Italia, speriamo di vincerla quest'anno, ma anche al mio primo anno alla Juve mi auguravo di conquistare la Champions".

"Cristiano sta facendo grandi cose a livello fisico, oltre ai gol. Domani riposa? Vediamo". Allegri analizza i primi mesi in bianconero di Ronaldo, autore di 15 gol in campionato e reduce dal rigore che è valso la vittoria all'Olimpico con la Lazio: "A livello numerico sta giocando lo stesso numero di partite di Madrid, a livello di intensità fa di più qui - il punto di vista del tecnico bianconero -. La stagione qui è più lunga, ci sta che ci sia un momento di rifiatare, anche se questa è la settimana più lunga perché avremo tante partite ravvicinate, poi avremo un paio di settimane con incontri meno ravvicinati".

"L'infortunio di Bonucci è meno grave del previsto, contiamo di averlo presto". Buone notizie per Allegri dal difensore infortunatosi alla caviglia domenica all'Olimpico con la Lazio: "Non si può stare con otto centrali per paura che qualcuno si faccia male - ha spiegato il tecnico bianconero -. Abbiamo un infortunato in difesa ma quattro centrali, visto che Benatia è andato via. Su Caceres stanno ultimando il trasferimento, se sarà tutto in ordine domani sarà a disposizione. Altrimenti De Sciglio può giocare centrale: bisogna ragionare partita dopo partita".