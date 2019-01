L'arbitro dice: 'Zitto, negro', il presidente ritira la squadra

"Dobbiamo fermare il campionato". Interpellato dall'ANSA, Donato Trotta, presidente del Serino, squadra di calcio della provincia di Avellino (Girone C del campionato di Promozione), chiede azioni clamorose dopo che ieri - secondo quanto denunciato, e di cui riferisce Il Mattino - l'arbitro avrebbe apostrofato il portiere senegalese della squadra: "Stai zitto, negro". Trotta, dopo l'espulsione del portiere, che lo ha messo al corrente delle offese, è entrato in campo, ha stretto la mano all'arbitro e ha detto: "Ragazzi, finisce qui, andiamo via", ritirando la squadra.