Genoa: arriva Sanabria, Pjaca da decidere

Dopo la cessione di Piatek al Milan che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoblu, è tempo di rivoluzioni in casa Genoa ma con un ostacolo. Visite mediche per Kingsley Ehizibue, l'esterno destro di difesa che i rossoblu pensavano di aver prelevato dal Pec Zwolle per 3 milioni di euro. Invece il giocatore sta pensando di ritornare in Olanda.

Domani è atteso l'attaccante del Paraguay Antonio Sanabria, il sostituto di Piatek, preso in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Incontro a Milano con l'agente di Marko Pjaca: la Juventus ha dato l'ok al trasferimento dopo i primi mesi alla Fiorentina, adesso tocca al giocatore. Si attende soltanto l'ufficialità per Stefano Sturaro che ha già effettuato le visite mediche: prestito dalla Juve e possibilità di riscattarlo a 10 milioni. Fatta per il ventenne Andras Schafer, centrocampista arriva dall'Mtk Budapest: il costo si aggira sul milione di euro.