Pogba: "Ora con il Manchester United gioco e mi diverto"

Paul Pogba torna a parlare dal passato prossimo del Manchester United, lanciando indirettamente l'ennesima stoccata José Mourinho, dopo la quinta vittoria in Premier Legue (la sesta consecutiva, se si calcola anche la FA cup). "Contro il Tottenham abbiamo conquistato una grande vittoria, giocando contro una grande squadra - le parole del centrocampista francese riportate dal Mirror -. Si migliora solo giocando con i grandi e adesso mi sto divertendo un sacco. Prima era tutto più difficile per me, perché mi piace il gioco offensivo".