Liga: Barca vince a Getafe e allunga. Real patatrac

Il Barcellona espugna il 'Coliseum Alfonso Pérez' di Getafe (1-2) e allunga in classifica di Liga che dopo la 18ma giornata guida con 40 punti, +5 sull'Atletico Madrid, +7 sul Siviglia e +10 sul Real Madrid, superato anche dall'Alaves quarto (con 31 punti). Partita tiratissima a Getafe con il Barca avanti con Messi (20') e Suarez (39') e Mata che accorcia sul finire di tempo (43'). Nella ripresa i blaugrana potrebbero arrotondare ma il portiere di casa Soria si esalta in più occasioni.



Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al 'Santiago Bernabeu' gli uomini di Solari sono stati sconfitti 2-0 dalla Real Sociedad, grazie alle reti di Willian Josè (al 3' pt su rigore) e Pardo (83'). Il Real può recriminare per due rigori evidenti negati, un palo, l'espulsione di Luca Vazquez e le parate da campione del portiere Rulli. Una sconfitta pesante che vede adesso ancora più lontano il vertice della classifica