Premier: City-Liverpool. Guardiola: "Non è decisiva"

"Una sfida importante ma non ancora decisiva": così Pep Guardiola, alla vigilia del match contro il Liverpool, capolista della Premier League. Dopo 20 giornate i Reds comandano in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sul City, campione in carica, e sei sul Tottenham, secondo ma con una partita in più. "La realtà è evidente, siamo indietro di sette lunghezze - l'analisi del tecnico catalano -. Ma siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno, ci sono ancora tantissimi punti in palio. Certo è che è una grande occasione per ridurre lo svantaggio, ma continueremo a lottare per la Premier League finché sarà possibile".

