Calcio, Premier: tutti in campo a Santo Stefano, il City rischia

Serie A e non solo. La Premier il giorno di Santo Stefano celebrerà la 19/a giornata: il 'Box day' è piuttosto interessante, con le big che tornano in campo dopo i ko di Manchester City e Chelsea, ma soprattutto la fuga del Liverpool, a +4 sulla formazione di Guardiola.

I 'Reds' saranno in campo alle 16, ad Anfield Road contro il Newcastle; alla stessa ora toccherà al Manchester United di Solskjaer ospitare l'Huddersfiel e al Tottenham il Bournemouth.

Il Manchester City, sempre alle 16, sarà di scena sul campo del Leicester, che è reduce dal successo a Stamford Bridge contro la squadra di Sarri. Alle 18,15 in campo l'Arsenal a Brighton e alle 20,30 il Chelsea cercherà il riscatto in trasferta contro il Watford. Southampton-West Ham alle 20,45 di giovedì chiuderà il turno. La Premier, come la Serie A del resto, sarà in campo anche il 29 e 30.