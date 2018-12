Serie A: Lazio-Cagliari 3-1, si rivede Milinkovic

Lazio batte Cagliari 3-1 nel primo match della 17/a giornata della Serie A. Reti: nel pt 11' Milinkovic, 23' Acerbi; nel st 22' Lulic, 48' Joao Pedro (rig.). Biancocelesti al quarto posto in attesa del resto delle partite. Dopo un digiuno di vittorie che in campionato durava da cinque turni (più due in Europa League), Simone Inzaghi può festeggiare la panchina numero 100 grazie al 3-1 sul Cagliari, risultato che gli sta anche stretto, per quello che ha mostrato il campo. E può festeggiare anche per Milinkovic, 'ritrovato' grazie al gol dopo un periodo no. La squadra di mister Maran ha fatto vedere davvero poco all'Olimpico (Faragò ed il portiere Cragno i migliori in rossoblù) e nel torneo in corso manca i tre punti dal 28 ottobre, quando aveva battuto il Chievo. Nonostante il finale thrilling per il rigore, giusto, assegnato al Cagliari con intervento del Var (gomitata di Bastos a Joao Pedro e da quest'ultimo trasformato), il risultato non è mai stato in discussione, né gli ospiti hanno mai dato la sensazione di poter rovesciare le sorti dell'incontro, nemmeno dopo i cambi di Maran ad inizio ripresa, con l'ingresso di Pajac e Faris per Klavan e Cerri. Le reti di Milinkovic al 12' e di Acerbi al 23' hanno ben presto reso tutta in salita la trasferta dei sardi, troppo molli in difesa e confusionari a centrocampo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

