Serie B: pareggia il Palermo capolista

Finisce 1-1 Palermo-Livorno. A decidere la partita i gol, entrambi nel primo tempo, di Moreo e Raicevic. Non è fortunato il debutto in tribuna della delegazione inglese che si è impegnata ad acquistare il Palermo entro il 30 dicembre. E non ha riscaldato l'ambiente la loro presenta allo stadio: 5.734 gli spettatori presenti al Barbera. Padroni di casa in vantaggio al 14' con Moreo, ben servito da un passaggio filtrante in area da Falletti. Al 25', su un traversone dalla sinistra morbido di Diamanti, Rajkovic legge male la traiettoria e si fa superare dal pallone, Raicevic controlla e in diagonale dal vertice dell'area piccola sul fronte di destra sigla il gol del pareggio per il Livorno. Nel secondo tempo portieri decisivi: prima il rosanero Pomini su tre conclusioni nella stessa azione di Raicevic, Di Gennaro e Bogdan; poi il livornese Mazzoni sul colpo di testa di Moreo.

Risultati delle partite della 16/a giornata del campionato di Serie B:

Foggia-Cremonese 3-1

Ascoli-Cittadella 1-1;

Palermo-Livorno 1-1;

Perugia-Spezia 1-1;

Cosenza-Benevento rinviata per pioggia.

Carpi-Salernitana domenica ore 15

Crotone-Venezia domenica ore 15

Brescia-Lecce domenica ore 21

Verona-Pescara lunedì ore 21

La serie B in pillole

Cosenza-Benevento rinviata per pioggia - É stata rinviata per impraticabilità del campo a causa delle precipitazioni abbondanti l'incontro di calcio tra Cosenza e Benevento, valido per il campionato di serie B. L'arbitro, Luigi Pillitteri, dopo avere effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ai capitani delle due squadre, Angelo Corsi per il Cosenza e Gaetano Galizia per il Benevento, ha constatato l'impraticabilità del campo, disponendo il rinvio della partita a data da destinarsi.

Ascoli-Cittadella 1-1 - E' finita 1-1 al Del Duca la partita della 15/a giornata di serie B tra Ascoli e Cittadella. Risultato di un match molto combattuto con le due squadre che hanno cercato in tutti i modi di superarsi. Entrambe nel primo tempo le reti che hanno deciso la partita. Al 18' Schenetti ha depositato in rete un pallone che, scagliato in porta da Finotto, era stato respinto dal portiere dell'Ascoli Lanni. Pareggio bianconero al 23' con un calcio di rigore di Ardemagni, concesso per un fallo su Beretta. Nel prosieguo del match, giocato a viso aperto, da registrare diverse buone opportunità da una parte e dall'altra, ma il risultato non è cambiato.

Perugia-Spezia 1-1 - Un punto a testa per Perugia e Spezia nel confronto valido per il 16/o turno di serie B, terminato 1-1 nel gelo dello stadio Curi. Al via la squadra di Marino è subito pericolosa in area con Okereke e Capradossi. E' però il Perugia, che schiera il coreano Han titolare, a sbloccare con un destro di Vido che supera Lamanna da posizione defilata al 18'. Poi poche emozioni: al 36' un destro a giro di Verre per i padroni di casa e, poco dopo, Spezia in avanti con un rasoterra di Pierini. La ripresa comincia con gli spezzini che attaccano a viso aperto e pareggiano al 24' con Gyasi. Dopo la mezz'ora reagisce la squadra di Nesta, ma al 39' Verre spreca l'occasione migliore per il raddoppio. Finisce 1-1 con 4' di recupero

Foggia-Cremonese 3-1 - Foggia batte Cremonese 3-1 (3-1) nell'anticipo della 16/a giornata del campionato di Serie B. A segno per i padroni di casa Mazzeo (14' pt), Kragl (39' pt) e Iemmello (41' pt). Per gli ospito gol del momentaneo pareggio firmato da Mogos (22' pt).