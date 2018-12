Crisi Roma, squadra in ritiro

"In ritiro a tempo indeterminato". Pugno duro della Roma nei confronti della squadra, reduce dal pari di Cagliari. Da questa mattina, e per la seconda volta in stagione (la 1/a dopo il ko col Bologna del 23 settembre) i giocatori e il tecnico Di Francesco sono in ritiro a Trigoria all'interno del Fulvio Bernardini. Il prossimo impegno in calendario è quello in trasferta col Viktoria Plzen, ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions League, mentre domenica sera all'Olimpico c'è il Genoa.