Champions: Shakhtar-Lione si gioca a Kiev

La sfida valida per la 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League, fra Shakhtar Donetsk e i francesi del Lione, in programma mercoledì 12 alle 21, si giocherà a Kiev e non a Kharkiv come previsto, per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato, con una nota, il club ucraino.

Nella città di Kharkiv, che ospita le partite dello Shakhtar, infatti, dal 28 novembre scorso vige la legge marziale; il provvedimento è stato adottato dal Governo ucraino dopo la negativa escalation dei rapporti con Mosca.