Respinto ricorso Milan, due giornate a Higuain

Respinto il ricorso del Milan sulle due giornate di squalifica per Gonzalo Higuain, espulso contro la Juventus. Lo rende noto la Figc. ''La 1 Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale - si legge - ha respinto il ricorso del Milan, confermando le 2 giornate di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain. L'attaccante rossonero era stato sanzionato dal Giudice Sportivo in seguito all'espulsione nell'incontro casalingo con la Juventus dello scorso 11 novembre, valido per la 12 giornata del campionato di Serie A''. Higuain salterà quindi le gare contro Lazio e Parma.