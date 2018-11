Juventus: prosegue il recupero di Pjanic

Prosegue il recupero di Miralem Pjanic in vista della ripresa del campionato in programma sabato con la Spal: il centrocampista della Juventus ha svolto parte della seduta con la squadra.

Allegri ha riaccolto oggi nel gruppo Alex Sandro, Benatia, Bentancur, Bonucci, De Sciglio, Douglas Costa, Kean e Rugani, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, mentre non sono ancora tornati alla Continassa, ma lo faranno domani, Dybala, Cancelo, Matuidi e Szczesny.

Hanno proseguito il programma di lavoro personalizzato Bernardeschi e Khedira.