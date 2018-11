Udinese, lunedì c'è vertice su Velazquez

Sono ore decisive per la panchina di Julio Velazquez: l'allenatore dell'Udinese rischia di saltare dopo la sconfitta a Empoli di oggi. Domani o nelle prossime ore sarà presa una decisione dalla società. E' atteso un vertice fra area tecnica e proprietà per fare il punto della situazione. A renderlo noto oggi è stato direttore dell'area tecnica Daniele Pradè a fine partita: "Valuteremo nelle prossime ore - ha detto -, inutile adesso fare nomi ma c'è la necessità di prendersi le proprie responsabilità". I nomi sono già emersi però: in pole position Davide Nicola, poi Massimo Carrera e quindi Quique Sanchez Flores. Dal direttore dell'area tecnica anche un plauso per come è stata interpretata la partita dall'Udinese.